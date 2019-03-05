2019/03/05 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل المحكمة الاتحادية تلغي الامر الولائي بوقف اجراءات التصويت على وزير الدفاع بعد حسم دعوى الجربا

تأریخ التحریر: : 2019/3/5 10:53

• 37 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تلغي الامر الولائي بوقف اجراءات التصويت على وزير الدفاع بعد حسم دعوى الجربا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تلغي الامر الولائي بوقف اجراءات التصويت على وزير الدفاع بعد حسم دعوى الجربا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).