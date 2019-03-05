النقل تعتزم رابط محطة قطار كربلاء بمدخل المدينة

2019/03/05 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محطة شرعت وزارة النقل بإجراء المسوحات الميدانية على المسارات المقترحة لربط محطة قطار كربلاء الحالية بمدخل المدينة المقدسة.وقال وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي، ان " انه سيتم دراسة جميع البدائل المتاحة لأعداد جداول الكميات الاولية والكلف التقديرية لإتمام العمل بأسرع وقت ممكن".

وأضاف، ان " نسعى الى تقديم أفضل الخدمات لنقل الزائرين وإيصالهم الى أقرب نقطة لمدينة كربلاء المقدسة عن طريق استخدام الجزرة الوسطية للطريق الخدمي او بواسطة منحنى مباشر للربط مع الشارع العام.

وأوضح، ان "وزارة النقل بملاكاتها تبذل قصارى الجهود لتقديم أفضل الخدمات للزائرين الوافدين للمدن المقدسة على مدار السنة ولا سيما في الزيارات المليونية".

وأشار الى، ان "الجهود مستمرة وحثيثة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المختصة لعكس صورة طيبة عن واقع الخدمة التي تقدم لجميع فئات وشرائح المجتمع.

تحرير: فاطمة صالح

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