التركمان يرفضون زج كركوك بالاتفاق الكردي ويعتبرون فرض محافظ دون توافق

2019/03/05 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراقي، الثلاثاء، ان كركوك لا يمكن ادارتها الا بالتوافق بين المكونات الثلاثة وان فرض اي محافظ دون توافق الاخرين امر مرفوض، فيما طالبت الامم المتحدة بموقف من زج كركوك بالاتفاق بين الد

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