تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب تطورات تجارية وسياسية

2019/03/05 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، قبيل إعلان بيانات اقتصادية، ووسط ترقب تطورات سياسية وتجارية.





وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر مؤشر "ستوكس600" مُسجلاً 375 نقطة، فيما زاد مؤشر "قوتسي" البريطاني بنحو 0.1% عند 7141.2 نقطة.





أما مؤشر "داكس" الألماني فهبط بنحو 0.1% عند 11577.4 نقطة، فيما استقر مؤشر "كاك" الفرنسي مُسجلاً 5288.9 نقطة.





وخلال تلك الفترة هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1318 دولار.





وهناك حالة ترقب لعدد من الأحداث السياسية والاقتصادية حول العالم، وفي مقدمتها التطور في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.





وفي الساعات القليلة الماضية انتشرت تقارير صحفية أفادت أن الجانبين اقتربا من إحراز اتفاق تجاري كبير، وأن ذلك يمهد الطريق لإجراء لقاء يجمع رئيس الولايات المتحدة بنظيره الصيني في الشهر الجاري.





وفي سياق منفصل أعلنت الصين اليوم استهدافها معدلات نمو اقتصادي أقل عن العام الجاري تتراوح بين 6% إلى 6.5%، وهو مستوى أقل من المسجل في العام الماضي عند 6.6%.





وعلى صعيد تطورات البريكست فمن المقرر أن يلتقي المفاوضون الأوروبيون بنظرائهم من المملكة المتحدة في بروكسل في محاولة لسد الفجوات قبيل حلول الموعد النهائي للبريكست والمقرر في 29 من الشهر الجاري.





ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة في وقت لاحق من اليوم.





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