رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل السفير المصري

2019/03/05 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، في مكتبه سفير جمهورية مصر في العراق علاء موسى .

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، أن " الجانبين بحثا التعاون بين البلدين الشقيقين في الاختصاص القضائي والقانوني وتبادل الخبرات ".

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