2019/03/05 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراقيون يشكون من انقطاع رزقهم بسبب المنافسة الايرانية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: cubflNvsf0c
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراقيون يشكون من انقطاع رزقهم بسبب المنافسة الايرانية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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