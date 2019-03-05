العراق وتركيا يبحثان الية حل مشكلة تقاسم مياه نهري دجلة والفرات

2019/03/05 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة المالية ،اليوم الثلاثاء، أن العراق وتركيا بحثا الية حل مشكلة تقاسم مياه نهري دجلة والفرات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى, أن” وزير الموارد المائية جمال العادلي بحث مع السفير التركي فاتح يلدز الية تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين لحل مشكلة تقاسم مياه نهري دجلة والفرات”.

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