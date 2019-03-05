أمانة بغداد: عودة ضخ الماء الصافي الى مناطق ومحلات قاطع الرشيد

2019/03/05 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، عن عودة ضخ الماء الصافي الى مناطق

ومحلات قاطع الرشيد، جنوب غربي العاصمة. وقالت الأمانة، في بيان، إنه "تم عودة ضخ الماء الصافي إلى

مناطق ومحلات قاطع الرشيد جنوب غربي بغداد".

وأضافت، أنه "كان من المفترض ان يتم الضخ قبل عدة ساعات لكن دائرة

ماء بغداد (احدى تشكيلات الامانة) اجرت فحص للمقطع المتضرر

للتحقق من عدم وجود اي تشققات تسبب بكسر مستقبلي وهو اجراء إضافي

للاطمئنان اكثر على انجاز العمل بشكل مثالي".

وبينت، أن كوادرها "عملت 20 ساعة متواصلة من اجل اتمام العمل وعودة

الضخ الى المواطنين وبنظام التشغيل الصيفي الذي يسرع من امتلاء

الخزانات والشبكة الرئيسية والفرعية".

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