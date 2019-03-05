بغداد | القبض على مخمورين يطلقون العيارات النارية في

2019/03/05 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية نجدة بغداد، الثلاثاء، عن القاء القبض على مخمورين يطلقون العيارات النارية جنوبي العاصمة

وذكر بيان للمديرية تلقت /المعلومة/ نسخة منه، انه ” دورية مرابطة

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