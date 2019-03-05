سروة عبد الواحد تنضم للجيل الجديد المنضوي في تحالف الإصلاح

2019/03/05 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت النائبة السابقة، سروة عبد الواحد، إنضمامها الى حراك الجيل الجديدة برئاسة شقيقها شاسوار عبد الواحد والمنضوي في تحالف الإصلاح والإعمار.

وقالت عبد الواحد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بالنظر لما يجري من أحداث سياسية في العراق بصورة عامة وإقليم كردستان بشكل خاص، وبما ان الأحزاب الكردية ماعدا حراك الجيل الجديد مشغولون بتقسيم كعكة السلطة لم اجد حزبا مدافعا عن حقوق المواطن العراقي بشكل عام ومطالب بتحقيق حياة كريمة لهم الا الجيل الجديد".وأضافت "أعلن انضمامي رسميا للحراك واعمل داخل صفوفه كمتطوعة من اجل الاستمرار في النهج المطالب للإصلاح الإداري والمالي والسياسي في البلد".وبينت عبد الواحد، ان "الجيل الجديد يعمل من أجل وصول الشباب الى مواقع صنع القرار مؤمناً بان المرأة هي شريكة مهمة للبناء، متبنيا حق المواطنة من خلال برنامج متكامل للازدهار الاقتصادي في البلد الذي يساند السلم المجتمعي وهذه الأهداف التي تجعل من بلدنا متقدما وخاليا من الفساد".وتابعت "سوف اعمل مع زميلاتي وزملائي داخل الحراك وبالتعاون مع مواطنينا من اجل بناء وطن مؤسساتي خالي من الفساد، في الوقت الذي نعرف ان عملنا ليس سهلا لكننا نملك إرادة قوية من اجل تحقيقها ولن نتهاون او نخاف من صوت السلطات الفاسدة ونستمر في الكشف عن زيفهم".انتهى

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