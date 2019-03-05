كربلاء تُحدّد سعر ساعات التشغيل للمولدات الأهلية في شهر أذار

2019/03/05 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ عدي الحاجحدّدت حكومة كربلاء المحلية، سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية ووقت بدء التشغيل، فيما أكّدت أنّ السعر مشروط بمجمل ساعات التشغيل خلال شهر أذار لعام 2019.

وقال النائب الأول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّ "تحديد مبلغ (4000) دينار سعر أمبير المولدات الأهلية، مشروطة بمجمل تشغيل (120) ساعة شهرياً بواقع لا يقل عن (4) ساعات يومياً، على أن يبدأ التشغيل من الساعة (4) عصراً وتستمر بالتناوب مع التيار الوطني ولحين الانتهاء من ساعات التشغيل".

وأضاف، ان "تمّ تحديد سعر الأمبير التجاري (الخط الذهبي) بمبلغ قدره (10000) دينار، على أن يتم التشغيل (24) ساعة وبالتناوب مع التيار الوطني".

وأكد الفتلاوي، إنّه "تمّ تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق عمل هذا الجدول لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات السريعة بحق المخالفين من خلال تطبيق الغرامات لأصحاب المولدات، كما تعقد اللجنة اجتماعها في حالة حصول أية مستجدات طارئة".

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