أصابة ١٥ شخصا بالاختناق جراء انفجار قنينة كلور

2019/03/05 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/جليل الغزياصيب ١٥ مواطنا في بابل، بحالات اختناق شديدة جراء انفجار قنينة كلور قرب أحد المطاعم في ناحية النيل شمالي المحافظة.

وقال مصدر في صحة بابل لوكالة النبأ للأخبار، ان "15مدنيا بينهم سائق سيارة اسعاف تعرضوا للاختناق والإصابة جراء انفجار قنينة معبئة بغاز الكلور قرب أحد المطاعم الواقعة على الطريق السريع ضمن ناحية النيل شمال الحلة".

وأضاف، ان "القنينة سقطت من احدى العجلات نوع كيا كانت محملة بعدد من قناني الكلور قادمة من بغداد باتجاه مدينة الحلة".

وأشار الى، ان "جميع المصابين نقلوا الى مستشفى الحلة التعليمي ومازال بعضهم تحت المراقبة لشدة حالات الاختناق".

تحرير: فاطمة صالح

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