2019/03/05 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع قيام الصين بخفض هدفها للنمو الاقتصادي في 2019، مما ينال من توقعات الطلب على الوقود، لكن جهود خفض الإنتاج بقيادة أوبك ما زالت تقدم بعض الدعم.وفي الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.31 دولار للبرميل، منخفضة 28 سنتا بما يعادل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط ينخفض مع تقليص الصين هدف النمو) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط ينخفض مع تقليص الصين هدف النمو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).