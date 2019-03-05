فيفا يوصي باستخدام تقنية ال (فار) في كأس العالم للسيدات

2019/03/05 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في مباريات كأس العالم للسيدات والتي ستقام على الاراضي الفرنسية هذا العام.

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