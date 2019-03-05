ظريف: سأذهب إلى سوريا في أقرب وقت

2019/03/05 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أنه سيزور قريبا سوريا استجابة لدعوة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بعد أيام من أزمة استقالته لعدم إعلامه بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد لطهران.

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