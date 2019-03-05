بينها دولة عربية... أفضل الأماكن السياحية في العالم

2019/03/05 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت ساحة إسبانيا بمدينة إشبيلية على المركز الأول في قائمة أفضل المعالم السياحية في العالم.

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