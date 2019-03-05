2019/03/05 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران أنها مستعدة للتعاون مع السعودية ولا تسعى إلى حذفها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريحات إيرانية مفاجئة حول علاقتها بالسعودية: لا نسعى لحذفها) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريحات إيرانية مفاجئة حول علاقتها بالسعودية: لا نسعى لحذفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).