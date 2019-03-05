مركز قانوني يكشف خفايا عقود جولات التراخيص النفطية

2019/03/05 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مركز العراق للتنمية القانونيّة، اليوم الثلاثاء، عن خفايا عقود جولات التراخيص النفطيّة التي أُعلِنَت بدايةً من العام ٢٠٠٨ م ، واستمرت ضمن عدة جولات.وأطلَعَ المركز الجهات الرقابيّة والقضائيّة والتنفيذيّة، بحسب بيان صحفي ، على ما وصلهُ من معلومات وما توصّل إليه من نتائج بعد دراسةٍ مُستيفضة لملف عقود جولات التراخيص النفطيّة من قبل […]

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