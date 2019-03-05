دورتموند يبحث عن معجزة امام توتنهام في دوري أبطال اوروبا

2019/03/05 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يبحث بروسيا دورتموند الألماني عن معجزة لمواصلة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يستضيف توتنهام الإنجليزي اليوم الثلاثاء في إياب الدور ثمن النهائي.ومني بروسيا دورتموند بخسارة مذلة ذهاباً على ملعب ويمبلي قبل 3 أسابيع (0-3)، وبات بحاجة إلى رباعية نظيفة لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته في […]

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