هيلارى كلينتون تعلن رسميا عدم ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

2019/03/05 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية السابقة السيدة الأولى التى خسرت سباق الرئاسة عام 2016 أمام دونالد ترامب، إنها لن ترشح نفسها للرئاسة مرة أخرى فى عام 2020.وقالت كلينتون لمحطة تلفزيون نيويورك، نيوز 12، “لن أترشح، لكنني سأواصل العمل والتحدث والوقوف على ما أؤمن به”.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن كلينتون، أول امرأة تفوز […]

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