تركيا تعلن قتل اكثر من 3 الاف مقاتل كوردي خلال عامين

2019/03/05 | 12:18

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شفق نيوز/ قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن قوات الأمن التركية تمكنت من قتل 3 آلاف و333 عنصرا من "بي كا كا" في غضون عامين.واستعرض صويلو في كلمة له خلال ملتقى مع رجال أعمال وممثلي منظمات مدنية في إسطنبول، نقلتها وكالة "الأناضول" للأنباء، ما قامت به قوات الأمن التركية مع المنظمة التي تصنفها تركيا كجماعة إرهابية، ولفت إلى استخدام طائرات مسيرة في رصد عناصر التنظيم.وقال إن القوات تمكنت من تدمير 3 آلاف و99 مخبأ وملجأ للإرهابيين في عامين، مشيرا إلى استسلام أكثر من 800 عنصر من "بي كا كا" في فترة العامين، موضحا بأن 350 منهم سلموا أنفسهم، عن طريق الإقناع.وأشار الوزير إلى أن أجهزة الشرطة والدرك على تواصل مع أسر أكثر من 1000 عنصر من "بي كا كا"، لدعوتهم إلى تسليم أنفسهم إلى العدالة.وكشف عن أن أعداد الذين سلموا أنفسهم نتيجة جهود الإقناع، ضعفي عدد الذاهبين للانضمام إلى صفوف المنظمة، مستنتجا بأن هذا مؤشر على أن المنظمة في طور التفكك.



بحسب قوله.وتنظيم "بي كا كا"، هو اختصار لحزب العمال الكوردستاني، وهو جماعة مسلحة كوردية يسارية نشأت في السبعينيات في منطقة ذات غالبية كوردية في جنوب شرق تركيا كحركة انفصالية، وفي مطلع الثمانينيات أعلنت المنظمة الكفاح المسلح ضد الدولة التركية واستمرت المواجهة حتى نهاية التسعينيات، حيث قبضت تركيا على زعيم الحزب عبد الله أوجلان وسجنته.

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