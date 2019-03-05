وزير الثقافة يستقبل السفير الايراني في بغداد ويبحث معه افق التعاون بين البلدين

2019/03/05 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

استقبل وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني ، اليوم الثلاثاء، السفير الايراني في العراقي ،" ايرج مسجدي" والوفد المرافق له.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزير حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، ان الوفد الايراني هنأ الحمداني بمناسبة تسنمه منصب وزير السياحة والثقافة والاثار"، واشاد الوفد الايراني، بتحركات الحمداني في احياء الحركة الثقافية في البلاد ، معربا عن تطلعاتهم الى تعاون اوسع في مختلف المجالات".

كما بحث الجانبان ، " توقيع بعض الاتفاقيات وتفعيل اخرى والتي من شأنها تطوير وتنظيم قطاع السياحة الدينية ، والفنية ، والثقافية ".

وتطرق الحمداني ، في مستهل حديثه الى زيارته الاخير الى ايران والتي اطلق خلالها مبادرة انشاء ،" منظمة الدول ذات الحضارات الاصيلة" ، والتي تكون شبيهه بمنظمة " اوبك " والتي يقع على عاتقها المطالبة بالاثار المسروقة واسترجاعها الى موطنها الاصلي ، كما كشف الحمداني عن عزمة انتاج فلم سينمائي يتحدث عن بطولات وتضحيات الحشد الشعبي في مواجهة الجماعات التكفيرية وتحرير المدن من الجماعات الارهابية".

KKK

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