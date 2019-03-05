نائبة عن التغيير تدعو لسن قانون “مناهضة العنف الأسري”

2019/03/05 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت النائب عن كتلة التغيير النيابية وعضو اللجنة القانونية بهار محمود، الثلاثاء، عن وجود رغبة حقيقية في سن قانون مناهضة العنف الاسري برغم المخاوف من عدم قبوله.وقالت محمود، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (5 اذار 2019)، ان “هنالك رغبة حقيقية في سن قانون مناهضة العنف الاسري بالرغم من وجود […]

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