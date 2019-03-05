2019/03/05 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسين عصفور..شاب يحول النفايات إلى اعمال فنية في ديالى NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسين عصفور.. شاب يحول النفايات إلى اعمال فنية في ديالى) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسين عصفور.. شاب يحول النفايات إلى اعمال فنية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).