داعش الارهابي يحرق منزل البغدادي في بلدة الباغوز وزوجته تهرب

2019/03/05 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر صحفي مطلع أن تنظيم داعش الارهابي أحرق عدة منازل في بلدة الباغوز شرقي ديرالزور، كان يُقيم في أحدها المجرم (أبو بكر البغدادي)، بهدف

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