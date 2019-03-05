نائب يكشف عن قانون مناهض للعنف الاسري سيحمي الرجال الذين يتعرضون للعنف

2019/03/05 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عضو اللجنة القانونية بهار محمود، اليوم الثلاثاء، وجود رغبة حقيقية في سن قانون مناهضة العنف الاسري برغم من وجود مخاوف من عدم قبوله من

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