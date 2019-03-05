(٩) عروض عراقية وعربية ودولية في مهرجان الحسيني الصغير الدولي الخامس لمسرح الطفل

2019/03/05 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة مهرجان الحسيني الصغير الدولي الخامس لمسرح الطفل المزمع اقامته الاسبوع المقبل العروض المشاركة في المهرجان.وقال محمد الحسناوي مدير المهرجان لوكالة نون: بعد ان تقدم للمشاركة في الدورة الخامسة من المهرجان اكثر من ثلاثين عملاً مسرحياً من داخل العراق وخارجه وتم عرضها على لجنة مشاهدة متخصصة حددت (٩) عروض مسرحية دخلت المنافسة على جوائز المهرجان الذي ستنطلق فعالياته في 9 مارس 2019 على خشبتي مسرح قصر الثقافة والفنون ونقابة المعلمين في كربلاء.واضاف الحسناوي: ان الاعمال المشاركة في هذه الدورة من العراق هي (مسرحية دعبول والمارد الأكول - مسرحية الساحل والمصباح - مسرحية كاوكاو- مسرحية عشرة على عشرة - مسرحية النبع - مسرحية زيدون واصدقائه الطيبون) من سوريا (مسرحية شيبوب ولصوص الصحراء) من تونس (مسرحية السمكة العجيبة) من بلجيكا (مسرحية كيم الكتكوت الاسود).واشار الحسناوي الى ان الفرق المشاركة ستتنافس على جوائز ثلاث افضل الاعمال فضلاً عن افضل نص وافضل مخرج وافضل ممثل وممثلة وافضل موسيقى وافضل سينوغرافيا ونتطلع النجاح جديد للدورة الخامسة يضاف للدورات الماضية.كربلاء - عدي المختار

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