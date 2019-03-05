بالصور: عمال البلدية يتظاهرون في ديالى

2019/03/05 | 12:22

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كلمة

تظاهر العشرات، من عمال البلدية يوم الثلاثاء في قضاء

الخالص بمحافظة ديالى، مطالبين الحكومة المحلية بصرف رواتبهم

ومستحقاتهم.

وقال مراسل لموقع ناس إن "المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب بتعديل سلم

الرواتب، وإنصاف سنوات عملهم الطويلة في الخدمة".

وتشهد محافظة بغداد، وعدد من المحافظات تظاهرات من شرائح مختلفة

تطالب بحقوقها.

وهذه الشرائح هم مثل ذوي العقود، وعمال البلديات، والحراس الأمنيين

من ذوي العقود العاملين في الشركات النفطية.

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