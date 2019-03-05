نائبة: جلسة السبت ستخصص للتصويت على وزراء الدفاع والداخلية والتربية

2019/03/05 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت النائب عن تحالف الفتح , الثلاثاء, أن جلسة السبت خصصت للتصويت على وزراء الدفاع والداخلية والتربية بحسب تبليغ الدائرة الاعلامية للمجلس, مشيرة الى ان جلسة ستعقد في منطقة العلاوي بسبب وجود ترميمات في قاعة البرلمان.وقالت الحامدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ابلغت كافة النواب ببرنامج الجلسة الاولى من الفصل […]

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