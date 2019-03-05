التخطيط تحول 3 نواحي الى اقضية في واسط

2019/03/05 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوزارة في بيان مقتضب حصل عليه موقع "الغدير"، انه" أصدرت الوزارة كتاباً نص على تحويل ناحية الزبيدي في محافظة واسط الى قضاء بالإضافة الى تحويل ناحيتي الاحرار والموفقية الى قضاءين".انتهى..م.ر

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