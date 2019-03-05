خاص| الحسيني: مبرات التواجد الاميركي “مزيفة” واربكت الوضع سياسيا وامنيا

2019/03/05 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

أكد علي الحسيني، قائد محور الشمال للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، ان التواجد الاحتلال الاميركي في العراق سبب ارباكا سياسيا وامنيا، وعلى الحكومة اتخاذ اجراءات حاسمة لردع التحركات العسكرية الاميركية في العراق.

وقال الحسيني لـ”الاتجاه برس”، ان “داعش ولى وانحسر، ولا يمكن عودته بالمطلق، حتى وان حدثت خروق هنا وهنا، لكننا نسال ما مببرات التواجد الاميركي بعد انجلاء داعش، تريد الادراة الاميركية اية حجة لبقاء قواتها، وما تبرير بقائهم لمحاربة داعش الا حجة مزيفة لا تنطلي على كل عراقي”.

واضاف ان “التحركات العسكرية للجيش الاميركي سببت ارباكا سياسيا وعسكريا”، داعيا الحكومة الى “اتخاذ موقف حازم لوقف التحركات العسكرية..



يجب ابلاغ الحكومة والجهات الامنية بكل تحرك اميركي في اي مكان في العراق”.

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