2019/03/05 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قررت شركة "والت ديزني" خفض الراتب المستقبلي المحتمل لرئيسها بمقدار 13.5 مليون دولار، وبدون إبداء أسباب لتلك الخطوة.





وفي بيان لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أمس الاثنين، قالت "ووالت ديزني" إنها تستهدف مبلغ 35 مليون دولار تعويضات ستقدم إلى رئيسها بوب إيجر عن العام المالي الجاري، وهو ما يعادل خفض بنحو 28% عن المستهدف المبدئي عند 48.5 مليون دولار.





ويأتي قرار الشركة قبيل أيام من انعقاد المؤتمر السنوي لها والمقرر في 7 مارس الجاري.





وحتى في حال تنفيذ الخفض فأن راتب إيجر سيظل من أعلى رواتب رؤساء الشركات التنفيذيين في الولايات المتحدة، حيث أن راتبه الأساسي يبلغ 3 مليون دولار.





وصرح إيجر عبر البيان أن فخور لرئاسة شركة "ووالت ديزني" خلال ذلك الوقت الذي وصفه بالهام، وشدد على أنه يؤمن بأن التغيرات التي صنعها بالتعاون مع مجلس الإدارة تم تنفيذها بما يحقق أفضل مصلحة للشركة.





وفي العام الماضي وافق مساهمو "21 سينشري فوكس" و"والت ديزني" على استحواذ الثانية على أصول في الأولى بقيمة 71.3 مليار دولار.





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