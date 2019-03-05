محكمة طوكيو تطلق سراح كارلوس غصن بكفالة 9 ملايين دولار

2019/03/05 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قررت محكمة طوكيو إطلاق سراح كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان مقابل كفالة قيمتها مليار ين (8.9 مليون دولار).





وكان تم إلقاء القبض على غصن، الرئيس السابق لتكتل السيارات العالمي رينو وميتسوبيشي ونيسان، في نوفمبر الماضي، وواجه تهماً بإساءة التصرف المالي ولكنه في الوقت نفسه أنكر كافة الاتهامات التي وُجهت إليه.





وفي اللقاء الوحيد مع وسائل الإعلام قال غصن إنه اُتهم بالخطأ وتم احتجازه بشكل غير عادل.





وبذلك فإن غصن قد قضى 100 يوم رهن الاحتجاز في اليابان.





وقبل موافقة المحكمة اليابانية اليوم لإطلاق سرح كارلوس غصن، كان قد تقدم مرتين من قبل بطلب الإفراج عنه مقابل كفالة وهو ما قُبل بالرفض.





ولكن غصن استعان بفريق قانوني جديد وتقدم بطلب إلى المدعيين العاميين في اليابان لإطلاق سراحه وهو ما قُبل بالموافقة تلك المرة.





وتعد الكفالة المطلوبة من غصن للإفراج عنه هي من ضمن الأعلى في تاريخ اليابان.





وبعد القبض على غصن أقالته شركتا نيسان وميتسوبيشي من منصبه كرئيس تنفيذي، فيما استقال هو في شهر يناير من رئاسة مجلس إدارة رينو.





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