الثقافة تعتزم انتاج فلم سينمائي عن تضحيات الحشد الشعبي

2019/03/05 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، الثلاثاء، عن عزم وزارته انتاج فلم سينمائي يتحدث عن بطولات وتضحيات الحشد الشعبي في مواجهة “داعش” وتحرير المدن.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني استقبل، اليوم، السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي والوفد المرافق له”.وأضاف […]

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