السفير الياباني لـ

2019/03/05 | 12:28

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الاقتصاد نيوز – بغداد

اكد السفير الياباني في العراق ناوفومي هاشيموتو، الثلاثاء، ان بلاده "تهتم جدا" بالقطاع الخاص العراقي من اجل تنمية الاقتصاد في البلد، مشيرا الى ان الشركات اليابانية ستعمل مع نظيرتها العراقية لمنحها الخبرة.

وقال هاشيموتو في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، خلال تواجده في معرض "صنع في العراق" المقام على ارض معرض بغداد الدولي، "لقد زرت هذا المعرض لأول مرة، ودهشت لما وجدت من انواع الشركات العراقية المشاركة فيه"، مبينا ان "هذه الشركات بكل تأكيد ستساهم في تنمية الاقتصاد العراقي".

واضاف السفير الياباني، أن "السفارة اليابانية مهتمة جدا بالقطاع الخاص العراقي بهدف تطوير الاقتصاد العراقي"، لافتا الى ان "الشركات اليابانية ستعمل مع نظيرتها العراقية لمنحها الخبرة والكفاءة".





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