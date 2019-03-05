العراق يبحث مع الاردن استثمار معمل ادوية نينوى

2019/03/05 | 12:28

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري، الثلاثاء، مع نظيره الاردني طارق الحموري عدد من المواضيع والملفات المشتركة منها مايخص ملف عقد الاستثمار السابق الموقع مع احدى الشركات الاردنية لاستثمار معمل ادوية نينوى.

وذكر بيان لوزارة الصناعة تلقت "الاقتصادنيوز" نسخة منه، ان "وزير الصناعة صالح عبدالله الجبوري عقد اجتماعا مشتركا مع نظيره وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني طارق الحموري حضره الوكيل الفني للوزارة المهندس عادل كريم والسادة المستشارين والمفتش العام ومدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية والسفير الاردني لدى بغداد والوفد الاردني المرافق وعدد من السادة المسؤولين في دوائر الوزارة لبحث عدد من المواضيع والملفات المشتركة منها مايخص ملف عقد الاستثمار السابق الموقع مع احدى الشركات الاردنية لاستثمار معمل ادوية نينوى".

واكد الجبوري بحسب البيان، على "اهمية الزيارات المتعاقبة والمتكررة بين المسؤولين في العراق والاردن للتوصل الى خطوات عملية للاتفاقات المبرمة بين البلدين لاسيما موضوع النقل وتبادل السلع واقامة المنطقة الاقتصادية المشتركة وغيرها" ، مشددا على"ضرورة الاسراع في حلحلة القضايا الخلافية بين الجانبين وحسمها بحلول رضائية ونهائية تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".

من جانبه اشار وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني الى "سعي بلاده للعمل مع العراق كفريق واحد وبناء علاقات تعتمد على تحقيق المصلحة المشتركة لكلا البلدين" ، منوها بان "هناك ارادة حقيقية من حكومتي العراق والاردن لانجاح الاتفاقات الثنائية وبماينعكس على الشارع والمواطن العراقي والاردني ، معلنا عن وجود اعفاء كمركي كامل للسلع العراقية الداخلة الى الاردن ،مشددا في ذات الوقت الحرص على التعجيل بتجاوز الاشكاليات للدفع بالعلاقات الى افضل المستويات".

واوضحالبيان ان "الاجتماع تضمن ايضا مناقشة مستفيضة حول العقد المبرم سابقا مع احدى الشركات الاردنية لاستثمار معمل ادوية نينوى اخذين بنظر الاعتبار وجود خطة لدى الوزارة لاعادة تأهيل المعمل وكذلك البحث في كل الامور والقضايا الخلافية المحيطة بهذا الملف تمهيدا للتوصل الى اتفاق مبدئي يصب ويخدم مصلحة الطرفين".

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