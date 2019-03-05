استهداف محامي العراق… انتهاكات ممنهجة تعيقهم عن أداء دورهم القانوني

2019/03/05 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يجد المحامي العراقي ستار الحياني إجابة عن سؤاله عن سبب تعرضه لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة ألصقت في سيارته بعد توكيله بالدفاع

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