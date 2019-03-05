باكستان ترصد غواصة هندية تقترب.. وتتحرك على الفور

ولم يذكر المسؤول أي تفصيل، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث مع صحفيين.
وتصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب غارة جوية هندية على منطقة باكستانية بكشمير، قالت نيودلهيإنها كانت تأوي مسلحين نفذوا هجوم الرابع عشر من فبراير الماضي، الذي قتل فيه 40 جنديا هنديا.
وردت باكستان بإسقاط مقاتلتين هنديتين واعتقال طيار، لكنها أطلقت سراحه في وقت لاحق، مما ساهم في تبديد التوتر.
وأثار هذا التوتر مخاوف من اندلاع نزاع جديد بين الدولتين النوويتين، اللتين خاضتا 3 حروب.
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