باكستان ترصد غواصة هندية تقترب.. وتتحرك على الفور

2019/03/05 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القوات البحرية الباكستانية، الثلاثاء، إنها رصدت، ثم حذرت، غواصة هندية اقتربت من مياهها الإقليمية في بحر العرب بعدم محاولة التوغل.وأضافت، في بيان، أنها لم تستهدف الغواصة "مراعاة لسياسة السلام الباكستانية"، والتي تريد إسلام أباد بموجبها تخفيف حدة التوتر مع نيودلهي.وذكر مسؤول في القوات البحرية أن الغواصة، ابتعدت بعد أن تلقت تحذيرا.

ولم يذكر المسؤول أي تفصيل، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث مع صحفيين.

وتصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب غارة جوية هندية على منطقة باكستانية بكشمير، قالت نيودلهيإنها كانت تأوي مسلحين نفذوا هجوم الرابع عشر من فبراير الماضي، الذي قتل فيه 40 جنديا هنديا.

وردت باكستان بإسقاط مقاتلتين هنديتين واعتقال طيار، لكنها أطلقت سراحه في وقت لاحق، مما ساهم في تبديد التوتر.

وأثار هذا التوتر مخاوف من اندلاع نزاع جديد بين الدولتين النوويتين، اللتين خاضتا 3 حروب.

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