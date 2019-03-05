بالصور.. استمرار فعاليات التدريب البدني والعسكري للواء الثاني بالحشد الشعبي

2019/03/05 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر قوات اللواء الثاني في الحشد الشعبي فعاليات دورة التدريب البدني والعسكري والتدريب العنيف والتدريب على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وذلك بتوجيه مباشر من آمر اللواء الشيخ طاهر الخاقاني.

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