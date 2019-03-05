خفض توقعات النمو الصيني يوقف صعود الأسهم الأوروبية

2019/03/05 | 13:28

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

توقفت موجة صعود استمرت لثلاثة أيام في الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بعد أن خفضت الحكومة الصينية توقعات النمو وبعد بيانات ضعيفة عززت المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، في حين تأثرت السوق أيضا بنتائج ضعيفة من يوروفينس وإنترتك.

وفي الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا بعد أن صعد لثلاثة أيام لأعلى مستوى في خمسة أشهر وسط آمال في هدنة بالنزاع التجاري الطويل بين الولايات المتحدة والصين.



واستقر المؤشر داكس الألماني المنكشف بشكل خاص على حالة الاقتصاد الصيني.

وينكب المستثمرون على عدد من الأنباء السلبية من الصين بعد أن خفض رئيس الوزراء لي كه تشيانغ هدف النمو هذا العام إلى ما بين ستة و6.5 بالمئة، كما كان متوقعا، وتعهد بمحفزات تشمل تخفيضات ضريبية وزيادات في استثمارات البنية التحتية وإقراض الشركات الصغيرة.

تزامن ذلك مع بيانات أظهرت نمو قطاع الخدمات الصيني بأبطأ وتيرة له في أربعة أشهر في شباط تحت وطأة انخفاض طلبيات التوريد الجديدة في الداخل والخارج.

وكانت أسهم شركات السيارات ومكوناتها، المعتمدة على الطلب الصيني، من أكبر الخاسرين في المعاملات المبكرة، لتتصدر أسهم كونتننتال وفولكسفاجن ودايملر قائمة التراجعات في فرانكفورت.

وتعرض سهم إنترتك البريطانية لاختبارات المنتجات لأكبر الخسائر في لندن بعد نتائج سنوية جاءت في حدود التوقعات.

ونزل سهم يوروفينس 7.6 بالمئة متذيلا الأداء على ستوكس 600 بعد أن قالت شركة اختبار منتجات الأغذية والأدوية الحيوية إنها ستكبح نشاط الدمج والاستحواذ في مسعى لتعزيز الهوامش والتدفقات النقدية.

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