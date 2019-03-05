تعافي النشاط الخدمي ببريطانيا من أدنى مستوى في عامين ونصف

2019/03/05 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع النشاط الخدمي بالمملكة المتحدة بأسرع في الشهر الماضي من أدنى مستوى في عامين ونص، ولكن وتيرة التشغيل تراجعت بأسرع وتيرة في 7 سنوات.





وكشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث اليوم الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في بريطانيا شهد زيادة إلى مستوى 51.3 نقطة في فبراير الماضي، مقابل مستوى 50.1 نقطة المسجل في يناير السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن النشاط الخدمي لدى ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سيسجل مستوى 50 نقطة في فبراير الماضي.





وكشفت البيانات أن تباطؤ تضخم تكاليف المدخلات الذي نما بأبطأ وتيرة منذ مايو الماضي ساهم في توفير بعض التركيز على ترويج الخصومات.





وعلى الجانب الآخر أوضحت البيانات أن هناك انخفاض في الأعمال الجديدة التي تم تسليمها من جانب شركات قطاع الخدمات، كما أن مستويات التوظيف شهدت تراجعاً بأكبر وتيرة منذ نوفمبر 2011.





وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.06% إلى 1.3188 دولار.





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