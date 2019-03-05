الجيش السوري يهاجم أهدافا لتنظيم داعش في الصحراء

2019/03/05 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، الإثنين، إن نحو 150 من مقاتلي تنظيم داعش استسلموا بعد معركة شرسة في آخر جيب لهم بشرق سوريا، لكن عددا غير محدد من المتشددين ما زال صامدا.

ويواجه تنظيم داعش الهزيمة في قرية الباغوز الواقعة على ضفاف نهر الفرات، لكنه لا يزال مسيطرا على جيوب أخرى في مناطق نائية على مسافة أبعد نحو الغرب وشن عدة هجمات بأساليب حرب العصابات في مناطق أخرى بعد طرده منها.

والباغوز الواقعة قرب حدود العراق هي آخر جيب من الأراضي المأهولة، التي أعلن عليها التنظيم إقامة دولة الخلافة في سوريا والعراق عام 2014.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، في وقت سابق الإثنين، إنها أبطأت وتيرة الهجوم بسبب محاصرة مزيد من المدنيين داخل الجيب، لكنها أكدت عزمها السيطرة عليه قريبا، وكان يُعتقد في وقت سابق بأنه جرى إجلاء كل المدنيين.

وشوهدت قافلة شاحنات متجهة إلى الباغوز صباح اليوم، وقال المصدر العسكري في قوات سوريا الديمقراطية إن 150 من مقاتلي داعش غادروا القرية ومعهم 350 مدنيا، وهو ما أكد تقرير سابق للمرصد السوري لحقوق الإنسان بشأن استسلام عدد من المقاتلين.

وأضاف المصدر، أن عددا غير معلوم من المقاتلين ما زالوا في القرية.

وقال فصيل تابع لقوات سوريا الديمقراطية، وزع صورا تظهر فصل الرجال عن النساء والأطفال، إن المقاتلين من دول مختلفة منها أوزبكستان وتركمانستان.

وتقهقر التنظيم المتشدد تدريجيا إلى الباغوز في مواجهة هجمات متواصلة من قوات محلية ودولية في أعقاب الغضب الدولي بسبب ما بدر منه من قسوة.

لكن حكومات كثيرة تقول إنه رغم الانتكاسات، لا يزال التنظيم يشكل خطرا كبيرا في ظل تطويره أساليب بديلة تتراوح من شن معارك في المناطق الريفية إلى تنفيذ تفجيرات في المراكز الحضرية، وينفذ هذه الهجمات أتباع للتنظيم في المنطقة وخارجها.

واستأنفت قوات سوريا الديمقراطية مطلع هذا الأسبوع هجومها على قرية الباغوز في ذروة حملة شملت انتزاع السيطرة على مدينة الرقة في عام 2017 وهو العام الذي مُني فيه التنظيم بهزائم كبيرة في العراق وسوريا.

وأوقفت قوات سوريا الديمقراطية بالفعل الهجوم لأسابيع للسماح لآلاف المدنيين بمغادرة المنطقة بمن فيهم أنصار داعش ومقاتلوه والأطفال والسكان المحليون وبعض من أسرى التنظيم.

وكانت قد قالت يوم الجمعة إنه لم يتبق في القرية سوى المتشددين لكنها الآن تقول إن لا يزال هناك بعض المدنيين.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي على تويتر “نبطئ الهجوم في الباغوز بسبب عدد قليل من المدنيين يستخدمهم داعش كدروع بشرية”.

لكنه أضاف أن “المعركة لاستعادة آخر جيب لداعش ستنتهي قريبا”.

وشوهدت عشرات الشاحنات التي تشبه تلك التي أجلت الناس من الباغوز في الأسابيع الأخيرة وهي تعود هناك اليوم الاثنين وقال سائقون إنهم سيقلون أشخاصا من الباغوز.

وقال الكولونيل شون رايان المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه لا يستطيع التحقق من هويات من تحتجزهم الدولة الإسلامية لكنه عبر عن أمله في الإفراج عنهم بسلام.

وواجهت قوات سوريا الديمقراطية أثناء حملتها على القرية أمس الأحد ألغاما أرضية وسيارات ملغومة وكمائن عبر أنفاق وهجمات انتحارية.

وظهرت في صور نشرتها رويترز أمس أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد فوق منازل وأشجار نخيل بينما كان مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية يطلقون النار على مخابئ التنظيم.

ورغم أن انتزاع السيطرة على الباغوز سيمثل علامة فارقة في المعركة ضد التنظيم فمن المتوقع أن يظل خطرا أمنيا كجماعة متشددة لها خلايا نائمة وبعض الجيوب في أراض نائية.

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