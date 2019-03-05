القدس.. إصابة عشرات من طلبة المدارس بمخيم شعفاط بمواجهات مع الاحتلال

2019/03/05 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب العشرات من المواطنين وطلبة المدارس، اليوم الثلاثاء، بحالة اختناق نتيجة إطلاق قوات الاحتلال للقنابل الغاز المسيلة للدموع بصورة مكثفة، في أعقاب قيامها باقتحام مخيم شعفاط في مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وطلبة والمدارس وجنود الاحتلال في محيط الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، بعد إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق الحاجز أمام مركبات وحافلات الطلبة والمواطنين.

وأوضح ثائر فسفوس الناطق باسم حركة فتح في مخيم شعفاط أن جنود الاحتلال اقتحموا المخيم بصورة مفاجئة، خلال توجه الطلاب لمدارسهم والموظفين والعمال لأعمالهم وأمطروا المنطقة بالقنابل الغازية.

وأدت هجمات الاحتلال إلى إصابة العشرات بحالات اختناق شديدة بين الطلبة الأبرياء، بالإضافة إلى إصابتهم بالرعب والخوف عن إصابات الخوف الشديد التي أصيب بها طلاب المرحلة الأساسية.

وتعمد الجنود الإسرائيليون المتواجدون على الحاجز العسكري، تعطيل حركة السير أمام باصات وحافلات نقل الطلاب وشرعوا بتفتيش هذه الحافلات، ما أثار حالة من الغضب بين الطلبة والمواطنين.

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