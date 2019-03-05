2019/03/05 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مهندس حقل، يوم الثلاثاء، إنه أعيد تشغيل بعض الآبار بحقل الشرارة، أكبر حقول النفط الليبية، وإن هدف الإنتاج الأولي يبلغ 80 ألف برميل يوميا.

كانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت في ساعة متأخرة يوم الاثنين إنها رفعت حالة القوة القاهرة في الحقل البالغة طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميا والذي ظل مغلقا منذ ديسمبر كانون الأول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة تشغيل حقل الشرارة الليبي بهدف أولي 80 ألف ب/ي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة تشغيل حقل الشرارة الليبي بهدف أولي 80 ألف ب/ي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).