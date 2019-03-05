الملاحة الجوية تعلن عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية خلال كانون الاول الماضي

2019/03/05 | 13:32

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية احدى تشكيلات وزارة النقل، الثلاثاء، عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية والتي بلغت 13689 طائرة خلال شهر كانون الاول لعام 2018.

وقال مدير عام الشركة وكالة، عباس ناصر، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "نشاط الشركة وخدماتها المقدمة للطائرات المدنية المغادرة بلغ 3254طائرة، اما الطائرات القادمة بلغ 3101 طائرة".

وأضاف، أن "الشركة تقدم خدمات السلامة الجوية للطائرات العابرة والقادمة والمغادرة".

يذكر ان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على تأسيس الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، والتي تبسط نفوذها على الأجواء العراقية كلها.

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