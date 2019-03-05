امانة بغداد تضخ الماء الصافي إلى محلات قاطع الرشيد

2019/03/05 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، بضخ الماء الصافي إلى مناطق ومحلات قاطع الرشيد جنوب غرب بغداد.وقالت الأمانة في بيان، إن دائرة ماء بغداد أجرت فحصاً للمقطع المتضرر للتحقق من عدم وجود أية تشققات تسبب بكسر مستقبلي وهو إجراء إضافي للاطمئنان أكثر على إنجاز العمل بشكل مثالي".

وأضافت، أن "كوادرها عملت 20 ساعة متواصلة من أجل إتمام العمل وعودة الضخ إلى المواطنين وبنظام التشغيل الصيفي الذي يُسرع من امتلاء الخزانات والشبكة الرئيسية والفرعية".

في وقت سابق، اشتكى سكان عدة مناطق في قاطع الرشيد ضمن العاصمة بغداد من انقطاع المياه في منازلهم منذ مساء أمس.

تحرير: فاطمة صالح

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