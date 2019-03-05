العمليات المشتركة: حركة قوات التحالف الدولي برا وجوا محدودة ومشروطة

2019/03/05 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن ان حركة قوات التحالف الدولي برا وجوا محدودة ومشروطة.

واكدت القيادة في بيان ان حركة قوات التحالف الدولي تجري ضمن سياقات عمل دقيقة ومشروطة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة، مشددة على ان التحالف الدولي لم ينفذ اي عملية عسكرية غربي الانبار.

واضافت القيادة ان جميع العمليات تقوم بها القوات العراقية وتتلقى في بعضها دعما جويا من التحالف الدولي بتنسيق وموافقات محددة، موضحة ان العلاقات مع التحالف الدولي مستمرة في جميع فعاليات ومجالات العمل التدريب ، الاستشارة ، الدعم اللوجستي والحركة على الارض وفِي الجو.

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