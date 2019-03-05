تصديق اعترافات متهم ضبط بحوزته مادة الكرستال في واسط

2019/03/05 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت محكمة تحقيق الكوت، الثلاثاء، عن تصديق اعترافات متهم ضبطت بحوزته مادة الكرستال المخدرة في محافظة واسط.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” المحكمة صدقت اقوال المتهم القي القبض عليه من قبل قسم شؤون المخدرات وبحوزته مادة الكرستال المخدرة “.وأضاف البيان ان “المدان اعترف بتعاطي وتجارة مادة […]

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