عرب كركوك يطالبون بتجميد مجلس المحافظة

2019/03/05 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن المجلس العربي والكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك ونواب عرب كركوك خلال مؤتمر صحفي، موقفهم امام حسم منصب محافظ كركوك وطالبوا بحل مجلس المحافظة.

وقال القيادي في المجلس العربي بكركوك حاتم الطائي اليوم الثلاثاء، في تصريح صحفي "نحذر الاحزاب الكوردية من محاولة التعامل المنفرد بمصير محافظة كركوك واعادة الوضع الى ما قبل عملية فرض القانون في 16 اكتوبر/ تشرين الأول 2017".واضاف، "نطالب الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بالاسراع في تجميد مجلس محافظة كركوك الذي تم الاستيلاء عليه من قبل قائمة التآخي".



حسب تعبيره.كما قال أرشد صالحي رئيس الجبهة التركمانية في بيان، ان منصب محافظ كركوك من الناحية السياسية من استحقاق التركمان.انتهى

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