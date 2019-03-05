2019/03/05 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {إيران: الفرات نيوز} أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، انه سيقوم بزيارة الى العاصمة السورية دمشق قريباً.

وقال ظريف في لقاء مع برنامج {كالوس} ستبثه قناة الفرات الفضائية بوقت لاحق "أنه تلقى دعوة من الرئيس السوري بشار الأسد، وقرر تلبيتها".وتأتي هذه المقابلة علی أعتاب زیارة الرئیس الإيراني حسن روحاني إلی العراق الأسبوع المقبل.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف للفرات: سأزور دمشق تلبية لدعوة الرئيس الأسد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف للفرات: سأزور دمشق تلبية لدعوة الرئيس الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).